mi fa un baffo il gatto nero al via il festival che riscrive il concetto di inclusione

Mentre il mondo combatte varie emergenze, tra cui quella climatica per assicurare un futuro al pianeta, c'è un'altra battaglia più silenziosa, pronta a scardinare le false credenze contro l'ignoranza e la superstizione, che vede involontari protagonisti animali come: gatti neri, gufi, pipistrelli, lupi e non solo. Non sono i felini dal manto nero a causare incidenti stradali, ma l'alta velocità e la distrazione. Non sono altri animali a portare sventura ma la disinformazione che non è più tollerabile nel 2025 e che si alimenta ancora con antiche leggende medievali o quelle metropolitane. Ed ecco che, per affermare l'unico vero principio: “Gli animali sono tutti uguali e portano esclusivamente amore”, torna la V edizione di “Mi fa un Baffo il Gatto Nero”, il Festival che riscrive il concetto di inclusione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

