Mfe-Mediaset guarda al Portogallo mentre Fininvest ristabilisce lo storico rapporto finanziario con il gruppo Mediolanum. Per la famiglia Berlusconi che attraverso la holding Fininvest controlla il gruppo Mfe - questi ultimi mesi del 2025 sono segnati da una grande attività su vari fronti, per assestare il gruppo rimasto orfano del Cavaliere ormai da tre anni. Così, dopo la conquista in Germania del gruppo Prosiebensat1, Cologno stringe sulla portoghese Impresa. Si parla di una partita minore rispetto a quella tedesca e meno complessa: Impresa capitalizza in Borsa intorno ai 40 milioni; inoltre, non è una public company: è controllata, tramite la holding Impreger, con il 50,3%, dalla famiglia Balsemão, rimasta anch'essa orfana il 22 ottobre scorso - del suo fondatore, Francisco Pinto Balsemão, anch'esso ex primo ministro, i cinque figli si sono divisi equamente la quota e vogliono mantenerne il controllo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mfe mira al Portogallo. Impresa, patto tra eredi