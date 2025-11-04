Mew è tornata a parlare in modo diretto e semplice. Nel podcast “Un’ora sola ti vorrei” di Giorgia Soleri, la cantante ha ripercorso i passi che l’hanno portata a lasciare Amici e ha toccato il tema della relazione con Matthew, conosciuto in casetta. Senza frasi complicate, ha spiegato cosa ha provato, cosa ha imparato e cosa desidera oggi. Ha raccontato di sé, della fatica e della ripartenza. E ha aperto una finestra sul futuro, tra lavoro su di sé e un sogno che non molla. Amici: il podcast e il contesto del racconto. La chiacchierata nasce nel podcast di Giorgia Soleri. Il tono è intimo: niente pose, solo vita reale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Mew svela perchè lasciò Amici e come è finita con Matthew