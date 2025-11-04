Mew sulla rottura con Matthew | In amore mi sono sempre messa da parte stavolta ho detto basta

Mew è tornata a parlare della fine della sua relazione con Matthew, nata tra i banchi di scuola di Amici, e dei motivi che la spinsero a lasciare il talent-show di Maria De Filippi. Le parole della cantante: "Questa volta ho detto basta: se qualcosa non mi va bene, lo dico. Voglio essere presente, voglio farmi sentire". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mew: «Ho vissuto un periodo buio, stavo a letto tutto il giorno. Ne sono uscita grazie alla terapia, oggi vedo tutto più chiaro e mi sento più leggera» - Quando ha iniziato a lavorare al suo primo EP, trovare il giusto equilibrio tra pesantezza e leggerezza è stata per Mew una priorità: «Non volevo risultare troppo pesante ma mostrare tutte le ... Riporta vanityfair.it