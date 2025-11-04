Meteo sull' Italia torna a far capolino il sole fino a venerdì Le temperature in Calabria e Sicilia
La prima settimana di novembre si apre all’insegna della stabilità atmosferica su gran parte d’Italia. Fino al 9 novembre, il Paese sarà interessato da un campo di alta pressione che garantirà giornate prevalentemente serene e temperature sopra la media stagionale, specie al Centro-Sud. Solo verso il fine settimana si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità, con possibili piovaschi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
