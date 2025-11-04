Meteo le previsioni in Campania per martedì 4 novembre 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 4 novembre 2025. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3421m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3408m.

