Meteo arriva la Niña | cosa aspettarci dall’inverno in Italia

La Niña è tornata sul Pacifico equatoriale e, pur essendo un fenomeno nato dall’altra parte del mondo, può influenzare a distanza (teleconnessioni) la circolazione atmosferica anche sull’Europa. In Italia gli effetti non sono mai identici da un anno all’altro: più che un “copione fisso”, la Niña tende ad accentuare la variabilità, alternando fasi più fredde . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Meteo, arriva la Niña: cosa aspettarci dall’inverno in Italia

