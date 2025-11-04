Due pareggi ed un successo ‘scacciacrisi’ per le ferraresi nell’undicesimo turno del girone B di Eccellenza. Reti inviolate tra Sant’Agostino e Futball Cava Ronco in una gara che ha regalato spunti degni di nota più nel primo tempo che nella ripresa: alla fine le due squadre si sono accontentate di un punticino che può tornare comodo in chiave classifica, coi ‘ramarri’ che mantengono quattro lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Nel complesso Vanzini e compagni sono stati più pericolosi degli avversari, ma non è arrivato il gol a suggellare una prova comunque confortante per ripartire dopo i due ko consecutivi con Comacchiese e Castenaso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mesola, tre punti d’oro. I castellani ora respirano. E la Comacchiese risale