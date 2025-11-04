Merci pericolose al Campasso | Robotti Presto un tavolo con Rfi
"Dopo l’impegno assunto dal Comune a fine luglio, ci siamo mossi chiedendo a Regione Liguria la disponibilità ad attivare un tavolo di confronto per il coinvolgimento di Rfi". Lo ha detto l’assessore alla Mobilità sostenibile Emilio Robotti in consiglio comunale, rispondendo alle interrogazioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Nuove regole UE per il controllo dei trasporti su strada di merci pericolose: aggiornati gli allegati I e II della direttiva 2022/1999. Qual è la vostra opinione su queste novità? Commentate! #sicurezza #sicurezzasullavoro #sicurezzalavoro #formazionelavoro #de - facebook.com Vai su Facebook
Merci pericolose al Campasso: Robotti, "Presto un tavolo con Rfi" - Caputo, nella replica, ha espresso soddisfazione: "Auspichiamo che il tavolo inizi il prima possibile. Si legge su genovatoday.it
Bucci sulla linea del Campasso: “Non passeranno merci pericolose” - "Attraverso la linea del Campasso non passeranno merci pericolose, è un impegno che ci siamo presi anche se la Vas, valutazione ambientale strategica, lo consente". Secondo ilsecoloxix.it
Linea merci al Campasso di Genova, lavori al via a maggio. L’appello: “Troppi disagi, servono risposte” - Genova – Entreranno nel vivo a maggio, a Rivarolo, i lavori per la nuova linea ferroviaria merci del Campasso. Da ilsecoloxix.it