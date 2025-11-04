Mercato Juventus appena arrivato ma già in partenza a gennaio? Non si esclude un suo addio la possibile decisione sorprendente del club bianconero

Juventusnews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Juventus, appena arrivato in estate potrebbe già partire a gennaio? Non si esclude un addio, la possibile decisione sorprendente. Un investimento estivo di primo piano rischia di trasformarsi nel primo, grande grattacapo della gestione di Damien Comolli. L’avventura di Jonathan David alla Juventus sembra già arrivata a un punto di non ritorno. L’attaccante canadese, classe 2000, era stato uno dei colpi principali dell’estate per rinforzare il reparto offensivo, ma dopo pochi mesi il suo futuro a Torino appare decisamente incerto. La parabola discendente del giocatore non inizia, in realtà, con Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

