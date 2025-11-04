Mercato Inter idea Giovane dell’Hellas Verona per l’attacco nerazzurro

Giovane Santana do Nascimento, per tutti semplicemente Giovane, è la rivelazione del Verona di Zanetti. L’ex stellina del Corinthians, 21 anni, si è preso la scena nell’ultima giornata contro l’ Inter, firmando il suo primo gol in Serie A e attirando le attenzioni di Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro si sarebbe complimentato personalmente con l’esterno brasiliano, rimasto colpito dalla sua prova. Una chiacchierata veloce, ma significativa, che conferma l’ interesse dell’Inter verso profili giovani e in crescita. I numeri di Giovane. Il gol contro i nerazzurri ha chiuso un digiuno durato nove giornate. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Mercato Inter, idea Giovane dell’Hellas Verona per l’attacco nerazzurro

Altre letture consigliate

In queste ore, sono due i giocatori accostati all'Inter in chiave mercato: Frendrup e Locatelli (quest'ultimo, nell'ambito di uno scambio con Frattesi) Diteci su chi dei due puntereste, in caso di colpo in mediana nel prossimo futuro #Inter #SpazioInter - facebook.com Vai su Facebook

?Il punto sul mercato dell'#Inter e le ultime verso #RomaInter con la sorpresa in attacco NUOVO VIDEO con @RiccardoMeloni4 e @GiokerMusso - X Vai su X

Inter, occhi su Giovane? Moretto: “Ecco la situazione. Non costa 10 mln ma…” - Giovane ha segnato domenica il suo primo gol in Serie A contro l'Inter: il talento del Verona piace a diverse big ... Lo riporta fcinter1908.it

Inter, Giovane idea per l'attacco del futuro. Ha già incassato i complimenti di Chivu - Archiviato il sogno estivo di Lookman, l’Inter ha spostato il mirino su profili più giovani e sostenibili. Riporta tuttomercatoweb.com

L'Inter nel destino di Giovane? Dal gol segnato all'idea per il mercato - Gli intrecci emersi sul campo possono spesso tradursi anche sul mercato e l'Inter, proprio seguendo tale presupposto, avrebbe messo nel mirino proprio Giovane del Verona: questo è quanto sottolinea ... Scrive msn.com