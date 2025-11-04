Mercato Inter Bisseck torna in uscita? Muharemovic e non solo Marotta studia le alternative

Inter News 24 per il colpo in difesa! Tutti i nomi. Tornano a suonare con insistenza le sirene della Premier League per Yann Bisseck. Il difensore tedesco, nonostante stia trovando più spazio e consensi nella nuova posizione di centrale difensivo voluta da Cristian Chivu, continua a essere un profilo molto apprezzato in Inghilterra. Dopo il “no” estivo al West Ham, ora è il Tottenham a monitorare la situazione, con il giocatore che non ha mai nascosto il suo gradimento per il campionato inglese. Di fronte a un possibile addio a fine stagione, la dirigenza della Beneamata non vuole farsi trovare impreparata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Bisseck torna in uscita? Muharemovic e non solo, Marotta studia le alternative

