Mercato di Campagna Amica Da giovedì a Porta Tunisi solo per il mese di novembre

SANSEPOLCRO Un ritorno forzato all’ubicazione originaria per il particolare mercato del giovedì a Sansepolcro. L’amministrazione comunale rende infatti noto alla cittadinanza che – a partire da dopodomani, 6 novembre – il Mercato di Campagna Amica sarà temporaneamente spostato nel parcheggio di Porta Tunisi, dove anni addietro era iniziato. La decisione è stata presa in accordo con Coldiretti Arezzo, a seguito delle condizioni di incompatibilità fra lo svolgimento del mercato e i lavori in corso nelle aree di piazza Santa Marta e piazza Gramsci, attualmente interessate dagli interventi del Pnrr per la riqualificazione del centro storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mercato di Campagna Amica. Da giovedì a Porta Tunisi solo per il mese di novembre

