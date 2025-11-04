Mercato auto italiano | stallo ad ottobre immatricolazioni -0,6%

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stallo per il mercato italiano ad ottobre 2025, in attesa dello stimolo degli incentivi. In forte crescita le autoimmatricolazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mercato auto italiano stallo ad ottobre immatricolazioni 06

© Gazzetta.it - Mercato auto italiano: stallo ad ottobre, immatricolazioni -0,6%

Leggi anche questi approfondimenti

mercato auto italiano stalloMercato auto italiano: stallo ad ottobre, immatricolazioni -0,6% - Stallo per il mercato italiano ad ottobre 2025, in attesa dello stimolo degli incentivi. Segnala msn.com

mercato auto italiano stalloIl mercato dell’auto in stallo a ottobre, -2,7% da inizio anno - Nel mese le immatricolazioni in Italia sono calate dello 0,6%, si valuterà l’impatto degli incentivi per le auto elettriche esauriti tra 22 e 23 ottobre ... Segnala ilsole24ore.com

Mercato auto ottobre 2025: Italia in frenata: crollano le elettriche, boom di ibride e noleggio a lungo termine - Dopo il boom dei voucher elettrici, ottobre segna un lieve calo nelle immatricolazioni: - Lo riporta automoto.it

Cerca Video su questo argomento: Mercato Auto Italiano Stallo