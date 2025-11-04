Mercatino solidale del Lions Rubicone raccolta fondi per il Bufalini

Ilrestodelcarlino.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni prima domenica del mese a Savignano sul Rubicone in corso Perticari davanti alle scuole elementari, c’è un mercatino a parte, organizzato dal Lions Club del Rubicone per finanziare il service annuale. Quest’anno il club è impegnato a realizzare una sala multisensoriale all’avanguardia dedicata ai pazienti affetti da Alzheimer e per le persone fragili, presso il reparto Geriatria dell’ospedale Bufalini. Dice Michele Fabbri presidente del Lions club Rubicone: "Il nostro Mercatino Green Solidale è nato 13 anni fa. L’esperienza si consolidò e oggi il mercatino solidale Lions è presente a Savignano, a Gambettola, Bellaria, San Mauro Pascoli in occasione delle sagre locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

mercatino solidale del lions rubicone raccolta fondi per il bufalini

© Ilrestodelcarlino.it - Mercatino solidale del Lions Rubicone, raccolta fondi per il Bufalini

Contenuti che potrebbero interessarti

mercatino solidale lions rubiconeMercatino solidale del Lions Rubicone, raccolta fondi per il Bufalini - Ogni prima domenica del mese a Savignano sul Rubicone in corso Perticari davanti alle scuole elementari, c’è un mercatino ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Domenica il mercatino dei Lions - Il Lions Club del Rubicone è sempre attivo e solerte nei suoi compiti di solidarietà all’interno del territorio. Segnala ilrestodelcarlino.it

La domenica? Al mercatino solidale - A Empoli torna il mercatino della solidarietà a cura di Recupero Solidale, con prodotti a prezzi eccezionali per il mare, abbigliamento estivo e altro. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mercatino Solidale Lions Rubicone