mercatino solidale del lions rubicone raccolta fondi per il bufalini

Ogni prima domenica del mese a Savignano sul Rubicone in corso Perticari davanti alle scuole elementari, c’è un mercatino a parte, organizzato dal Lions Club del Rubicone per finanziare il service annuale. Quest’anno il club è impegnato a realizzare una sala multisensoriale all’avanguardia dedicata ai pazienti affetti da Alzheimer e per le persone fragili, presso il reparto Geriatria dell’ospedale Bufalini. Dice Michele Fabbri presidente del Lions club Rubicone: "Il nostro Mercatino Green Solidale è nato 13 anni fa. L’esperienza si consolidò e oggi il mercatino solidale Lions è presente a Savignano, a Gambettola, Bellaria, San Mauro Pascoli in occasione delle sagre locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

