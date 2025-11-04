Mercatino solidale del Lions Rubicone raccolta fondi per il Bufalini
Ogni prima domenica del mese a Savignano sul Rubicone in corso Perticari davanti alle scuole elementari, c’è un mercatino a parte, organizzato dal Lions Club del Rubicone per finanziare il service annuale. Quest’anno il club è impegnato a realizzare una sala multisensoriale all’avanguardia dedicata ai pazienti affetti da Alzheimer e per le persone fragili, presso il reparto Geriatria dell’ospedale Bufalini. Dice Michele Fabbri presidente del Lions club Rubicone: "Il nostro Mercatino Green Solidale è nato 13 anni fa. L’esperienza si consolidò e oggi il mercatino solidale Lions è presente a Savignano, a Gambettola, Bellaria, San Mauro Pascoli in occasione delle sagre locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Mercatino solidale di Halloween! Domenica 26 ottobre, dalle 12 alle 18, vi aspettiamo al Mercatino dei Mici del Forte! Troverete tantissimi oggettini solidali a tema mici e Halloween , e… dolci sorprese per i più piccoli: caramelle, dolcetti e tanta allegria! - facebook.com Vai su Facebook
Mercatino solidale del Lions Rubicone, raccolta fondi per il Bufalini - Ogni prima domenica del mese a Savignano sul Rubicone in corso Perticari davanti alle scuole elementari, c’è un mercatino ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Domenica il mercatino dei Lions - Il Lions Club del Rubicone è sempre attivo e solerte nei suoi compiti di solidarietà all’interno del territorio. Segnala ilrestodelcarlino.it
La domenica? Al mercatino solidale - A Empoli torna il mercatino della solidarietà a cura di Recupero Solidale, con prodotti a prezzi eccezionali per il mare, abbigliamento estivo e altro. lanazione.it scrive