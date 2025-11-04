Tornano in Campania, tra musica, stand e tante luci ad illuminarli, i mercatini di Natale. Ecco quelli da visitare e le date. Il mese di novembre è ormai iniziato e mentre il Natale si avvicina, la Campania è pronta a ricreare la sua magia, come ogni anno, con tanti mercatini di Natale da visitare. Ecco un elenco . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Mercatini di Natale in Campania, quelli da visitare e le date