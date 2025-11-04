Nel respiro netto di novembre, tra profumi di pasticceria e calici levati, i dolci Loison si prendono la scena al Merano WineFestival: Panettone PeachMary e Tosa BlackHabana conquistano il WineHunter Award Oro, mentre Canestrello BlackHabana e Canestrello Caramel ottengono l’Award Rosso. Un traguardo che unisce artigianalità, ricerca e gusto contemporaneo. Merano, numeri e ritmo Le . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Merano WineFestival, Loison fa il bis: doppio Oro WineHunter ai suoi dolci