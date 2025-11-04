Mens Sana e Stosa Virtus derby spettacolare! Belli | I tifosi ci danno sempre un grande aiuto
E’ stato un bel derby quello di domenica, davanti a più di 2000 spettatori e con un livello tecnico più che discreto. L’ha spuntata la Mens Sana, al momento più profonda ed esperta di una discreta Virtus, rimasta in gara, come aveva già fatto nel suo primo derby (quello contro il Costone) finchè le energie hanno retto. Poi la fisicità della formazione di Vecchi, dominante a rimbalzo con i suoi lunghi, ha rotto l’equilibrio. Ci ha messo del suo anche l’esterno biancoverde Andrea Belli (nella foto) che con due triple in pochi istanti ha creato un primo solco nella gara. Le due bombe di fila infatti hanno fatto esplodere il PalaEstra e dato un margine (62-56) su cui poi Pannini e compagni hanno costruito il successo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Coach Simone Pianigiani è il I° Mens Sana Basketball Ambassador in The World. Un riconoscimento che la Mens Sana Basketball e SienaPost hanno deciso di dare a chi, cresciuto a Siena, ha portato il nome della Mens Sana in alto in giro per l’Europa ed il - facebook.com Vai su Facebook
Mens Sana e Stosa Virtus, derby spettacolare!. Belli: "I tifosi ci danno sempre un grande aiuto" - E’ stato un bel derby quello di domenica, davanti a più di 2000 spettatori e con un livello tecnico più ... Riporta sport.quotidiano.net
Mens Sana-Stosa Virtus: derbyssimo da mettere i brividi. Vecchi e Braccagni suonano la carica. PalaEstra gremito - È il giorno del derby contro la Stosa ed in casa Mens Sana c’è attesa e curiosità per la prima stracittadina stagionale e il primo vero scontro diretto. Lo riporta lanazione.it
Serie B - La Virtus Siena al PalaEstra per il derby con la Mens Sana - I rossoblu, infatti, scenderanno in campo domani, domenica 2 Novembre, alle 18 al PalaEstra contro la Mens. pianetabasket.com scrive