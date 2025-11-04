E’ stato un bel derby quello di domenica, davanti a più di 2000 spettatori e con un livello tecnico più che discreto. L’ha spuntata la Mens Sana, al momento più profonda ed esperta di una discreta Virtus, rimasta in gara, come aveva già fatto nel suo primo derby (quello contro il Costone) finchè le energie hanno retto. Poi la fisicità della formazione di Vecchi, dominante a rimbalzo con i suoi lunghi, ha rotto l’equilibrio. Ci ha messo del suo anche l’esterno biancoverde Andrea Belli (nella foto) che con due triple in pochi istanti ha creato un primo solco nella gara. Le due bombe di fila infatti hanno fatto esplodere il PalaEstra e dato un margine (62-56) su cui poi Pannini e compagni hanno costruito il successo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mens Sana e Stosa Virtus, derby spettacolare!. Belli: "I tifosi ci danno sempre un grande aiuto"