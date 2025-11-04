Menchetti | Scontro sul nuovo comandante della polizia municipale a pochi mesi dal voto

Arezzo, 4 novembre 2025 – “Ho depositato una nuova i nterrogazione indirizzata al Sindaco, per capire il destino del ruolo di Comandante della Polizia Municipale dopo il prossimo 15 marzo 2026, quando l’attuale sarà collocato a riposo” così il consigliere comunale Michele Menchetti. "Faccio notare innanzitutto il ritardo dell’Amministrazione nel definire le modalità di selezione, pur essendo a conoscenza da tempo del congedo del funzionario, anche perché le opzioni sul tavolo sono varie, alcune di più rapida definizione, altre più complesse. Ma la vera novità è la recente richiesta ufficiale depositata da parte della RSU del Comune e firmata dal Dirigente provinciale della Cgil di Arezzo, con la quale è stato chiesto all’Amministrazione comunale di modificare l’organizzazione dell’ente per ripristinare il Servizio di Polizia Locale e bandire un concorso pubblico a tempo indeterminato per Comandante con qualifica dirigenziale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

