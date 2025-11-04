Memorie storiche donate alla città | fotografie per la biblioteca e volumi d' arte per il museo del territorio
La biblioteca comunale "Osvaldo Berni" e il museo del territorio arricchiscono il proprio patrimonio grazie a due importanti atti di generosità da parte di privati cittadini. L'amministrazione comunale ha formalizzato l'accettazione della donazione di oltre 70 fotografie storiche per la fototeca. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
