Memorial Ruscigno Under 13 femminile | vittoria della Moma Anderlini Convocazione negli Stage della Nazionale per Bampi Jakic e Masetti

Week end di campionati, tornei, e convocazioni per la scuola di Pallavolo Anderlini, che nel fine settimana ha organizzato l’11^ edizione del Memorial Ruscigno, tradizionale appuntamento precampionato riservato alle categorie Under 12 ed Under 13, maschile e femminile: 33 le squadre partecipanti, con i piccoli in campo solo domenica, ed i più grandicelli in entrambe le giornate. Nella categoria Under 12 femminile, ad alzare la coppa è Energy Volley Parma, vincente per 2-1 su Coop Parma Verde, mentre nella gara maschile, disputato in un girone all’italiana, domina il Volley Treviso che chiude imbattuto davanti a Cordenons, ed Anderlini 1985. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Memorial Ruscigno, Under 13 femminile: vittoria della Moma Anderlini . Convocazione negli Stage della Nazionale per Bampi, Jakic e Masetti

