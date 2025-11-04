Meloni resta il brand che vince tra Roma e Nord Zaia sfida Salvini e FdI nelle urne

Il marketing politico, quando funziona, non copre i buchi: li rivela. In Veneto la Lega ha tolto dal simbolo il nome del segretario: Salvini sparisce dall’ovale come un brand appannato. È una mossa difensiva travestita da restyling: depersonalizzare il marchio per non indebolire la corsa territoriale di Alberto Stefani, lasciando spazio al “metodo Zaia”, molto . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Meloni resta il brand che vince tra Roma e Nord Zaia sfida Salvini e FdI nelle urne

Argomenti simili trattati di recente

Sul Ponte la regola è chiara: se non puoi convincerli, confondili. Meloni parla di magistratura e accerchiamento, ma il punto resta uno solo: la loro tragica incompetenza. - facebook.com Vai su Facebook

Augias sui tre anni di governo Meloni: “Resta popolare pur non avendo fatto nulla”. #latorredibabele - X Vai su X

Sondaggi politici, chi vince tra Meloni, Schlein e Conte e quale partito prende più voti - Se oggi si votasse per le politiche, FdI vincerebbe con il 29%, mentre il Pd arriverebbe al 22,2%. Da fanpage.it

Meloni, fedeltà record: quasi 8 su 10 rivotano Fdi. Conte vince il derby col Pd e rosicchia 6 punti a Elly. Ma l'astensione tenta i 5s - Ogni elezione non è mai un punto di partenza assoluto, ma il risultato di una traiettoria che si costruisce nel tempo. Lo riporta ilgiornale.it

Dopo le Marche, Meloni: “Finché c’è Schlein si vince”, Renzi: “Non si votava per Gaza ma per Senigallia” - Quando si perde, le sconfitte dovrebbero essere analizzate: capire perché è successo, dove si è sbagliato, quali sono state le mosse che in futuro non ... Segnala blitzquotidiano.it