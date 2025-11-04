Meloni pubblica la dichiarazione dei redditi 2025 | € 180mila in calo rispetto ai 459mila del 2024 per il venir meno dei diritti d' autore dei libri

Il reddito del residente Giorgia Meloni scende da 459mila a 180mila euro per il venir meno dei diritti d'autore. Nella dichiarazione compaiono 6.200 euro di detrazioni e un mutuo da 200mila euro, poi trasferito in un altro istituto a condizioni migliori. Nella dichiarazione sono stati oscurati due d.

