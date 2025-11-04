Meloni centrale nel futuro della Ue Metsola | Giorgia tenace e leale Vogliamo che l’Europa funzioni per tutti
Le relazioni tra Europa e Stati Uniti sono solide anche grazie al lavoro dell’Italia e alla tenacia di Giorgia Meloni. Il messaggio che il presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, lancia da Roma, dove è intervenuta al Formiche European Gala, ha un doppio indirizzo. Da un lato certifica una volta di più che il cambio di passo intervenuto ai vertici del governo italiano è stato determinante per le direttrici di marcia che hanno imboccato le politiche Ue: dall’altro sottolinea che, proprio in virtù di una speciale relazione personale tra il premier italiano e i vertici comunitari, sarà possibile far fronte alle emergenze contingenti e alla programmazione futura per l’Ue di domani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
