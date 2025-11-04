Meloni brucia tutti la dichiarazione 2025 | redditi in calo e mutuo prima casa

Giorgia Meloni brucia tutti sul tempo e azzera le polemiche pubblicando la prima dichiarazione patrimoniale del 2025. Da cui emerge un calo netto dei redditi per la premier. Nella dichiarazione patrimoniale 2025, firmata il 28 ottobre e pubblicata sul sito della Camera dei deputati - riporta Open - il suo reddito complessivo ammonta a 180.081 euro, meno della metà rispetto ai 459.460 euro dichiarati nel 2024 e inferiore anche ai 293.531 euro del 2023. Un calo probabilmente legato alla riduzione degli introiti per i diritti d'autore sui libri pubblicati. La premier potrebbe tornare a registrare un aumento dei redditi il prossimo anno, grazie all'anticipo ricevuto per l'edizione americana del suo ultimo libro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

