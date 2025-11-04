Melatonina secondo una ricerca americana un utilizzo prolungato potrebbe mettere a rischio la salute del cuore

Lo studio indica un possibile aumento del rischio di insufficienza cardiaca, ricovero e decessi. I risultati, per ora, vanno però considerati preliminari. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Melatonina, secondo una ricerca americana un utilizzo prolungato potrebbe mettere a rischio la salute del cuore

Argomenti simili trattati di recente

Una manciata di noci a cena può favorire il sonno grazie alla melatonina naturale e al triptofano, precursore della serotonina. Secondo uno studio pubblicato su Food & Function, il consumo regolare di 30–40 grammi migliora la qualità del riposo e la vigilanza - facebook.com Vai su Facebook

Melatonina a lungo termine, possibili rischi per il cuore - Analisi su oltre 130mila pazienti con insonnia mostra un aumento di rischio di insufficienza cardiaca e ricoveri ospedalieri ... Lo riporta corrieredellacalabria.it

Melatonina, l’uso prolungato potrebbe pesare sulla salute del cuore. Lo studio - Una ricerca osservazionale su oltre 130mila persone con insonnia suggerisce che l’uso prolungato di melatonina potrebbe essere associato a un rischio più elevato di insufficienza cardiaca. tg24.sky.it scrive

Melatonina sotto osservazione: l’uso prolungato è legato a rischio per il cuore - Condotta su oltre 130mila adulti con insonnia, l’indagine segnala un’associazione tra assunzione prolungata dell’ormone e maggior probabilità di insufficienza cardiaca e ricovero ospedaliero. Scrive ilsole24ore.com