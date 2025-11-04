Melatonina e salute del cuore | cosa ha scoperto lo studio che fa discutere i cardiologi
Uno studio presentato alle Sessioni scientifiche 2025 dell’American Heart Association (AHA) collega l’uso prolungato di melatonina a un aumento di circa il 90% del rischio di insufficienza cardiaca. Gli esperti precisano che l’associazione non dimostra un rapporto causa-effetto, ma richiede ulteriori indagini sulla sicurezza cardiovascolare degli integratori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Versioni sintetiche della #melatonina sono spesso utilizzate per trattare #insonnia e jet lag, ma un nuovo studio rivela che un uso prolungato di questi #integratori comporterebbe un rischio più elevato di insufficienza cardiaca e ricovero. #ANSASalute - X Vai su X
Integratori Alimentari. Efficaci, Innovativi e Convenienti PROVA la Linea della FARMACIA DR. ROSSI, per supportare la tua salute ogni giorno; OGGI proponiamo: MAGNESIO: Riduce la stanchezza. MELATONINA: Favorisce il sonno. RELAXANAS: Rilassa per - facebook.com Vai su Facebook
Melatonina e salute del cuore: cosa ha scoperto lo studio che fa discutere i cardiologi - Uno studio presentato alle Sessioni scientifiche 2025 dell’American Heart Association (AHA) collega l’uso prolungato di melatonina a un aumento di ... Segnala fanpage.it
Melatonina, secondo una ricerca americana un utilizzo prolungato potrebbe mettere a rischio la salute del cuore - Lo studio indica un possibile aumento del rischio di insufficienza cardiaca, ricovero e decessi. Si legge su wired.it
Melatonina, l’uso prolungato potrebbe pesare sulla salute del cuore. Lo studio - Una ricerca osservazionale su oltre 130mila persone con insonnia suggerisce che l’uso prolungato di melatonina potrebbe essere associato a un rischio più elevato di insufficienza cardiaca. Da tg24.sky.it