Melatonina e salute del cuore | cosa ha scoperto lo studio che fa discutere i cardiologi

Uno studio presentato alle Sessioni scientifiche 2025 dell’American Heart Association (AHA) collega l’uso prolungato di melatonina a un aumento di circa il 90% del rischio di insufficienza cardiaca. Gli esperti precisano che l’associazione non dimostra un rapporto causa-effetto, ma richiede ulteriori indagini sulla sicurezza cardiovascolare degli integratori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

