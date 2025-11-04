Meghan Markle il Principe Harry infastidito dai suoi post sui social

Piccoli dissapori tra i Duchi del Sussex. Secondo alcune fonti vicine alla coppia, il Principe Harry non avrebbe apprezzato alcuni post pubblicati sui social da Meghan Markle: negli ultimi giorni, infatti, l’ex attrice ha condiviso con i follower scatti e video che la ritraggono insieme ai figli e al marito. Un particolare che non avrebbe fatto piacere al secondogenito di Re Carlo. Harry infastidito dai post sui social di Meghan. L’intensa attività sui social di Meghan Markle non avrebbe fatto piacere al Principe Harry: è quanto hanno rivelato alcune fonti a PageSix. Nell’ultima settimana, la Duchessa ha pubblicato su Instagram dei video di Harry e dei loro figli Archie e Lilibet: nei post, i piccoli corrono in un campo di zucche e intagliano lanterne di Halloween insieme ai genitori. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Meghan Markle, il Principe Harry infastidito dai suoi post sui social

