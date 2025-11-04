Mega Game 4 riparte | i DinsiemE tra sfide nuovi Sparky e mistero

Il conto alla rovescia è finito: i DinsiemE tornano su DeAKids con la quarta stagione di Mega Game, tra nuove prove, personaggi inediti e un mistero capace di cambiare tutto. Un ritorno attesissimo che promette ritmo, sorprese ed emozioni per il pubblico, pronto a lasciarsi coinvolgere ancora una volta. Quando e dove vederlo A partire . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Mega Game 4 riparte: i DinsiemE tra sfide, nuovi Sparky e mistero

Altre letture consigliate

La recensione di Angry Video Game Nerd 8-bit, un clone di Mega Man che affonda le radici nella mitologia dell'influencer perennemente arrabbiato. - facebook.com Vai su Facebook

Super Mega Baseball 4 - Recensione - Super Mega Baseball 4 riparte dalle solide basi di gameplay dei capitoli precedenti, senza stravolgere una formula collaudata ma che non riesce a essere all'altezza della concorrenza. Come scrive it.ign.com

Mega game - I due malvagi scienziti si sono alleati e hanno creato un super laser che trasformerà tutti in robot ... Si legge su repubblica.it