Mediterranea la procura ordina lo sbarco immediato dei 31 minori Ma devono scendere tutti

Repubblica.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A bordo ci sono in tutto 92 persone. Alla nave, adesso davanti a porto Empedocle, è stato ordinato di trasbordare i fragili e poi raggiungere Livorno. 🔗 Leggi su Repubblica.it

mediterranea la procura ordina lo sbarco immediato dei 31 minori ma devono scendere tutti

© Repubblica.it - Mediterranea, la procura ordina lo sbarco immediato dei 31 minori. “Ma devono scendere tutti”

Contenuti che potrebbero interessarti

mediterranea procura ordina sbarcoMediterranea con 92 naufraghi davanti a Porto Empedocle chiede sbarco immediato - L'ong rifiuta il trasbordo dei soli 31 minori non accompagnati anche per le cattive condizioni meteomarine ... Segnala rainews.it

mediterranea procura ordina sbarcoMediterranea con 92 persone a bordo destinata a Livorno. «Siamo di fronte Porto Empedocle, mare in tempesta: fateli sbarcare qui» - A bordo anche 31 minori di cui la Procura di Palermo ha ordinato lo sbarco immediato ... Riporta lasicilia.it

La Nave Mediterranea con 92 persone davanti Porto Empedocle: “fateli sbarcare” - Dopo le tre operazioni di soccorso compiute nei due giorni scorsi – domenica al largo delle coste libiche e ieri al largo di Lampedusa – la nave Mediterranea si trova in questo momento, con 92 persone ... Segnala grandangoloagrigento.it

Cerca Video su questo argomento: Mediterranea Procura Ordina Sbarco