Mediterranea la procura ordina lo sbarco immediato dei 31 minori Ma devono scendere tutti
A bordo ci sono in tutto 92 persone. Alla nave, adesso davanti a porto Empedocle, è stato ordinato di trasbordare i fragili e poi raggiungere Livorno. 🔗 Leggi su Repubblica.it
