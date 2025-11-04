Mediterranea al via al processo per gli attacchi a don Mattia Ferrari

Per la Procura di Modena dietro gli account di X si cela Robert Brytan, tecnico informatico di un’azienda legata a Frontex. Carbone (Csm): “Si attacca la solidarietà perché è considerata sovversiva”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

mediterranea via processo attacchiAttacchi a don Ferrari (ong Mediterranea): al via a Modena il processo a un dirigente informatico con accesso a Frontex - Arriva a giudizio la vicenda degli attacchi social a don Mattia Ferrari, sacerdote modenese cappellano della ong Mediterranea. Come scrive gazzettadiparma.it

mediterranea via processo attacchiMediterranea, al via il processo per gli attivisti veneti Beppe Caccia e Luca Casarini - Al centro dell'indagine il trasbordo di 27 migranti dalla nave cargo Maersk alla Mare Jonio. Scrive rainews.it

