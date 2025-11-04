Medio Oriente bozza Usa per una forza internazionale a Gaza

Tv2000.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  Gli Stati Uniti hanno elaborato una bozza di risoluzione per l’istituzione di una forza internazionale a Gaza per almeno due anni. Hamas annuncia che restituirà il corpo di un altro ostaggio alle 19, ora italiana. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

