Medio Oriente bozza Usa per una forza internazionale a Gaza
Gli Stati Uniti hanno elaborato una bozza di risoluzione per l’istituzione di una forza internazionale a Gaza per almeno due anni. Hamas annuncia che restituirà il corpo di un altro ostaggio alle 19, ora italiana. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
