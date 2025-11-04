Medico aggredito Identificato il responsabile
È un giovane, italiano, di poco più di vent’anni. Come non sono più ragazzini neppure gli altri che erano con lui in piazza del Duomo nella serata di mercoledì scorso, quando è stato aggredito un residente che doveva transitare in auto. La polizia ha comunicato ieri di aver "identificato i soggetti responsabili dell’aggressione", confermando che si è trattato di "un diverbio per questioni di viabilità ". L’episodio era avvenuto nella tradizionale serata della movida universitaria, verso le 21.30, quando la vittima dell’aggressione, un medico di 68 anni che risiede nella zona del centro storico, è arrivato al volante della sua auto da via Teodolinda e doveva entrare in piazza Duomo, autorizzato al transito con il pass riservato ai residenti nella Ztl (Zona a traffico limitato). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
