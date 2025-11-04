Medici di base Rimini regge bene dopo i pensionamenti Nuovi ambulatori da ottobre 27 nuovi ingressi
La carenza di medici di famiglia è un’emergenza che si protrae ormai da anni, con conseguenze significative sia per i pazienti, costretti a un’affannosa ricerca di un medico di riferimento, sia per gli stessi professionisti, sempre più in difficoltà nel rispondere alle richieste dei numerosi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Negli ultimi 10 anni l’Italia ha perso oltre 7000 medici di famiglia e un terzo dei professionisti andrà in pensione entro il 2035. Il rischio, secondo l’UGL, è che milioni di cittadini restino senza assistenza di base. Nell’intervista curata da Enrico Salvatori, Gianluc - facebook.com Vai su Facebook
Medici di base. A Rimini gli ultimi ingressi garantiscono il pieno turn over - La carenza dei medici di base non coinvolge, almeno per il momento, la città di Rimini che presenta dati controcorrente. Da msn.com
Rimini. resta il blocco prescrizioni per i medici di base, Snami: “Così si paga per centinaia di esami” - Stop ai medici di base per centinaia e centinaia di prescrizioni di esami, tutto fermo ed esplode il caos. Scrive corriereromagna.it
I medici di base conoscono benissimo le linee guida e i criteri di appropriatezza delle prescrizioni - Nel caso del Ministro Schillaci, a proposito delle iperprescrizioni dei medici di base, ci troviamo di ... Secondo quotidianosanita.it