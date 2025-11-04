MEDIASET CAMBIA GLI ORARI PRIME TIME E RIPESCA UN FORMAT IN SPAGNA E IN ITALIA?

Aria di cambiamenti a Mediaset ma questa volta riguarda la sede in Spagna. La gemella iberica di Canale 5, TeleCinco, vuole diventare più competitiva, specialmente in access e in prime time. Se in Italia l’ access prime time sta vivendo una seconda giovinezza con il game show La Ruota della Fortuna, in Spagna la situazione è tragica. TeleCinco, per questo motivo, sta valutando la possibilità di rilanciare una famosa sitcom per competere con le altre reti spagnole. Stiamo parlando di Camera Cafè, la storica sitcom di successo andata in onda dal 6 ottobre 2003 al 3 aprile 2012 su Italia 1 e poi un breve periodo (appena 145 episodi) su Rai2, in access prime time, sempre con il duo comico Luca & Paolo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - MEDIASET CAMBIA GLI ORARI PRIME TIME E RIPESCA UN FORMAT IN SPAGNA. E IN ITALIA?

