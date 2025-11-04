Mediaset accelera il finale de La Notte nel Cuore per lasciare posto a nuovi programmi Cosa succede

Nel palinsesto autunnale di Mediaset qualcosa sta cambiando: la soap turca La Notte nel Cuore, che ha raccolto consensi e ascolti sopra la media, vede ora un’accelerazione verso il suo gran finale. Secondo fonti specializzate, la rete avrebbe deciso di chiudere la serie entro dicembre anticipando la conclusione originariamente prevista per i primi mesi del 2026. Il motivo? Una strategia precisa: la fascia serale che ospita la soap sarà liberata per documentari, programmi speciali o nuove produzioni turche in arrivo. In poche parole, Mediaset vuole sfruttare il successo conquistato per rilanciare la settimana con titoli nuovi e dare maggiore spazio a eventi d’intrattenimento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it