McTominay una foto fa impazzire il web con milioni di visualizzazioni | Cosa gli è successo?

A volte, una singola immagine può raccontare una storia più di mille articoli. È quello che è successo con una foto di Scott McTominay, pubblicata senza parole dal profilo spagnolo del Napoli, diventata virale fino a superare i 5 milioni di visualizzazioni. La reazione unanime del web, soprattutto dei tifosi britannici, non è stata di semplice apprezzamento, ma di puro stupore, riassunto in una domanda ricorrente: “Ma cosa gli è successo?”. La risposta è in un fenomeno che ha già un nome: “McAura”. La foto di McTominay diventata virale. Nasce il fenomeno “McAura”. Che cos’è la foto virale e perché si parla di “aura”?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - McTominay, una foto fa impazzire il web con milioni di visualizzazioni: Cosa gli è successo?

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#McTominay: “È una stagione lunga, non possiamo impazzire” Lo scozzese prosegue: “Dobbiamo liberarci dal dolore di questa sera e continuare a lavorare” - X Vai su X

Dell, il “nuovo Haaland” del Brasile, è un talento classe 2008 che sta facendo impazzire gli scout europei. Il suo vero nome è Wendeson Wanderley Santos de Melo, attaccante del Bahia e convocato per i Mondiali Under 17 in Qatar con la nazionale verdeoro. - facebook.com Vai su Facebook

Questa foto di McTominay è diventata virale, 5 milioni di visualizzazioni: “Ma cosa gli è successo?” - Il centrocampista scozzese è diventato oggetto di discussione e molti tifosi inglesi si chiedono ... Scrive fanpage.it

Tornano i gol pesanti di McTominay, le pagelle dei quotidiani: "Spumeggiante! Fa la differenza" - Dopo un inizio non facile, Scott McTominay è tornano quello della passata: lo scozzese ha messo a segno un altro gol pesante che ha di fatto deciso il big match vinto dal Napoli ... Riporta tuttonapoli.net

McTominay: «De Bruyne è fortissimo, senza di lui perdiamo tanto» - partita a Dazn di Scott McTominay che ha parlato della gara contro il Como che si giocherà tra meno di trenta minuti. Segnala ilnapolista.it