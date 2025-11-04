McTominay a Napoli è diventato il calciatore che sognava di essere | perché dovrebbe tornare in Premier? Faz

Oggi pomeriggio (ore 18:45) il Napoli ospiterà al “Maradona” l’Eintracht Francoforte per la quarta giornata della Champions League 202526. A breve saranno note anche le formazioni ufficiali, ma se c’è una certezza alla vigilia è che mister Antonio Conte non farà a meno di uno dei suoi uomini migliori. Ci riferiamo a Scott McTominay, protagonista assoluto del quarto tricolore confermatosi uomo fondamentale dello scacchiere azzurro in questo inizio di stagione. Il centrocampista scozzese è ormai diventato un top player a livello internazionale, tanto da tornare nuovamente in orbita Premier League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - McTominay a Napoli è diventato il calciatore che sognava di essere: perché dovrebbe tornare in Premier? (Faz)

