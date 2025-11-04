McDonald’s cerca 30 persone per rafforzare i team di Parma
McDonald’s cerca 30 nuovi candidati per rafforzare i team dei ristoranti di Parma:- 10 persone per il McDonald’s di Parma Ovest- 10 persone per il McDonald’s di Parma Est- 10 persone per il McDonald’s di Parma San LeonardoMartedì 11 novembre, l’azienda ha organizzato una giornata di selezioni e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
