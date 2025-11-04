McDonald’s cerca 116 nuovi candidati | al via i recruiting day
Roma, 4 novembre 2025 – McDonald's cerca 116 nuovi candidat i per rafforzare alcuni team dei suoi ristoranti di Roma, in particolare: 12 persone per il McDonald's di Prati. 19 persone per il McDonald's di Corso Francia. 21 persone per il McDonald's di Nomentana. 21 persone per il McDonald's di Porta di Roma. 13 persone per il McDonald's di Piazza di Spagna. 14 persone per il McDonald's di Piazza delle Cinque Lune. 16 persone per il McDonald's di Giolitti. L'azienda ha organizzato delle giornate di selezioni, una preziosa occasione per conoscere più da vicino la realtà di McDonald's attraverso l'esperienza di chi ci lavora.
