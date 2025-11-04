Modena, 4 novembre 2025 – Sassaiole, fumogeni, tentativi continui di forzare il cordone delle forze dell’ordine e una tensione estenuante, durata ore. Da una parte i raver e, dall’altra, carabinieri e poliziotti in tenuta antisommossa che, nonostante la delicatezza della situazione, sono riusciti a gestire il deflusso dagli stabilimenti abbandonati della Bugatti di Campogalliano (foto). Per la seconda volta in tre anni la provincia di Modena è stata scelta come meta per un maxi rave abusivo e, sempre per la seconda volta, in tanti sono rimasti con il fiato sospeso nel corso delle operazioni di sgombero degli edifici occupati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi rave party, devastato l’ex stabilimento Bugatti: viaggio nella fabbrica dismessa