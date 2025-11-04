Tempo di lettura: 6 minuti Compensi agli staffisti, la Regione Campania può essere salvata da una norma del governo Meloni. Nella disputa con la Corte dei conti, è la Consulta ad annunciare la possibile svolta. Con sentenza pubblicata oggi, la Corte Costituzionale si è infatti pronunciata sulla questione di legittimità sollevata dalla sezione controllo della Corte dei conti della Campania, con un’ordinanza del 3 marzo scorso. L’atto dei giudici contabili metteva nel mirino tre norme della Regione. Sono disposizioni relative alla finanziaria regionale del 2012, e alle modifiche approvate nel 2021, ad opera dell’attuale consiglio regionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Maxi compensi a staffisti, Regione Campania può essere salvata dalla sanatoria del governo Meloni