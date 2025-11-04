Maxi colpo al centro scommesse | bottino di 10mila euro
Furto, nella notte tra sabato e domenica, a Bellizzi, dove i ladri hanno fatto irruzione all'interno di un centro scommesse in via Roma. Dopo aver forzato l'ingresso si sono introdotti nei locali dell'attività commerciale riuscendo a rubare il cambiamonete contenente 10mila euro. Poi sono fuggiti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
