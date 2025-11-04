Maxi-blitz nel Cagliaritano sequestrate 9mila piante di marijuana

Maxi operazione dei carabinieri nel territorio di Monastir, in provincia di Cagliari. All’alba, i militari della Compagnia di Quartu Sant’Elena, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Sardegna" e della Compagnia di Dolianova, hanno arrestato sei persone tra i 21 e i 42 anni, colte in flagranza mentre lavoravano in una vasta piantagione di marijuana. L'intervento è stato il risultato di un'attività investigativa avviata dai Carabinieri di Sestu, che avevano individuato in una zona rurale un'area agricola trasformata in una vera "industria" dello stupefacente, con sette serre attrezzate per la coltivazione, l’essiccazione e il confezionamento della droga. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

