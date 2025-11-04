Maxi-blitz nel Cagliaritano sequestrate 9mila piante di marijuana
Maxi operazione dei carabinieri nel territorio di Monastir, in provincia di Cagliari. All’alba, i militari della Compagnia di Quartu Sant’Elena, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Sardegna" e della Compagnia di Dolianova, hanno arrestato sei persone tra i 21 e i 42 anni, colte in flagranza mentre lavoravano in una vasta piantagione di marijuana. L'intervento è stato il risultato di un'attività investigativa avviata dai Carabinieri di Sestu, che avevano individuato in una zona rurale un'area agricola trasformata in una vera "industria" dello stupefacente, con sette serre attrezzate per la coltivazione, l’essiccazione e il confezionamento della droga. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
Raffiche di vento nel Cagliaritano: albero sradicato danneggia il muro perimetrale del cortile di un'abitazione. Decine di interventi da domenica - facebook.com Vai su Facebook
Maxi piantagione marijuana in serre, 6 arresti nel Cagliaritano - E' il bilancio dell'operazione condotta all'alba di oggi dai carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena, con il supporto dello Squadrone ... Lo riporta ansa.it
Maxi blitz a Macerata, scoperta centrale dello spaccio: 25 kg di droga sequestrati e un arresto a Colbuccaro - Un uomo di 31 anni arrestato a Macerata: sequestrati 25 kg di droga in una centrale dello spaccio a Colbuccaro. Riporta virgilio.it