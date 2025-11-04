Maven sul nuovo regno da campione di CM Punk | È l’ego a rendere difficile farsi da parte

L’ex star della WWE, Maven, ha dato man forte ai recenti commenti di Tyrus ( Brodus Clay in WWE )riguardo al nuovo regno da campione mondiale di CM Punk e non si è certo trattenuto nel dire la sua su perché per i veterani è così difficile farsi da parte. Durante la sua apparizione a Inside the Ring di TMZ, Maven ha detto di essere d’accordo con Tyrus sul fatto che Punk, a questo punto della carriera, non dovrebbe puntare ai titoli. Tuttavia, ha offerto una spiegazione più personale e psicologica sul motivo per cui, in realtà, è più facile a dirsi che a farsi. Maven spiega perché i veterani come CM Punk faticano a farsi da parte. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

