Maven | la WWE ormai è roba per ricchi non più per la classe operaia
I prezzi dei biglietti della WWE sono saliti alle stelle negli ultimi anni, ma è nel 2025 in particolare afferma un ex superstar che la compagnia ha “lasciato indietro” i fan della classe operaia Nel programma Inside The Ring di TMZ , Maven si è scagliato contro l’aumento dei costi per partecipare a gli eventi live per gli appassionati di wrestling, prendendo di mira in particolare l’abbandono da parte della WWE dell’accessibilità economica dopo la fusione con TKO. La discussione è nata dopo che nuovi dati hanno rivelato che il prezzo medio dei biglietti per RAW e SmackDown, è balzato da 75 a 118 dollari dallo scorso anno, quindi un aumento di quasi 40 dollari che non va appunto a braccetto con le spese mensili della classe medie o di quella operaria come afferma Maven, incalzando e facendo poi presente che alcuni pacchetti per WrestleMania 41 sono arrivati a costare 38. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
