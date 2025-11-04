Matteotti delitto di regime Evento con Ottavia Piccolo
Ottavia Piccolo e i Solisti dell’ Orchestra Multietnica di Arezzo in tour in tutta Italia con lo spettacolo Matteotti - Anatomia di un fascismo. Che cos’è il fascismo? È un camuffamento, si nutre di paura, risponde alla paura con la violenza. È la voce e l’intensa interpretazione di Ottavia Piccolo a ripercorrere la vicenda esistenziale e politica di Giacomo Matteotti e con lei l’ascesa di un fenomeno che non cessa di essere attuale. Scritto da Stefano Massini, Matteotti - Anatomia di un fascismo è uno spettacolo che guarda al passato per meglio comprendere il presente, non solo attraverso le lenti della storia, ma con un appassionato ritratto di un uomo dal sangue caldo che qualcuno aveva soprannominato Tempesta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il delitto Matteotti e l'eco internazionale: la storia raccontata attraverso le prime pagine dei giornali - X Vai su X
Mercoledì 22 ottobre alle ore 18:45, presso la Casa del Cinema - Sala Cinecittà, presenteremo alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Storia del Cinema, “Il delitto Matteotti” (1973) di Florestano Vancini, restaurato in 4K. Italia, 1924. Giacomo Matteotti, s - facebook.com Vai su Facebook
Matteotti, delitto di regime. Evento con Ottavia Piccolo - Ottavia Piccolo e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo in tour in tutta Italia con lo spettacolo Matteotti - Lo riporta lanazione.it
Il delitto Matteotti nei giornali del ’24 - Luigi Biondi ne descrive le reazioni e le rievocazioni avvenute anche negli anni successivi per Matteotti divenuto simbolo di libertà. Si legge su polesine24.it
Il delitto Matteotti e l'eco internazionale: la storia raccontata attraverso le prime pagine dei giornali - Nel saggio Annamaria Longhin ha esaminato giornali italiani ed europei che avevano riportato le manifestazioni spontanee in ricordo del deputato socialista ucciso nel 1924. Scrive corrieredelveneto.corriere.it