Ottavia Piccolo e i Solisti dell’ Orchestra Multietnica di Arezzo in tour in tutta Italia con lo spettacolo Matteotti - Anatomia di un fascismo. Che cos’è il fascismo? È un camuffamento, si nutre di paura, risponde alla paura con la violenza. È la voce e l’intensa interpretazione di Ottavia Piccolo a ripercorrere la vicenda esistenziale e politica di Giacomo Matteotti e con lei l’ascesa di un fenomeno che non cessa di essere attuale. Scritto da Stefano Massini, Matteotti - Anatomia di un fascismo è uno spettacolo che guarda al passato per meglio comprendere il presente, non solo attraverso le lenti della storia, ma con un appassionato ritratto di un uomo dal sangue caldo che qualcuno aveva soprannominato Tempesta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Matteotti, delitto di regime. Evento con Ottavia Piccolo