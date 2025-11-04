Mattarella | Una difesa europea comune per garantire sicurezza all’Italia e all’Europa

Mattarella: “Rafforzare la cooperazione europea in difesa e sicurezza, costruendo una comune forza militare in sinergia con la NATO”. In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al ministro della Difesa Guido Crosetto, sottolineando la necessità di rafforzare la cooperazione europea in materia di sicurezza e difesa. «Nuovi conflitti si sono affacciati in Europa e nel Mediterraneo – ha scritto il Capo dello Stato – mettendo alla prova la cornice di sicurezza costruita nel dopoguerra e le istituzioni chiamate a difenderla». 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Leggi anche questi approfondimenti

Dal Festival del Sarà di Bergamo, Paolo Gentiloni invita il centrosinistra all’unità per offrire un’alternativa credibile su politica estera e bilancio. Sottolinea la fragilità dell’ordine mondiale, il ruolo di Mattarella a difesa dei valori civili e la necessità di rilanciare ec - facebook.com Vai su Facebook

Mattarella, nuovi conflitti, creare forza di Difesa europea - "Oggi nuovi conflitti si sono affacciati in Europa e nel Mediterraneo, interpellando la cornice di sicurezza costruita nel dopoguerra e le istituzioni poste a suo presidio. Segnala ansa.it

Mattarella: creare comune forza difesa per sicurezza Italia e Ue - (askanews) – “Oggi nuovi conflitti si sono affacciati in Europa e nel Mediterraneo, interpellando la cornice di sicurezza costruita nel dopoguerra e le istituzioni poste a suo presidio. msn.com scrive

4 novembre, Mattarella: “Nuovi conflitti impongono la creazione di una comune difesa europea” - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha reso omaggio al Milite Ignoto, deponendo una corona d’alloro all’Altare della Patria. Si legge su italpress.com