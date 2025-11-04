Mattarella sul 4 novembre | Serve creare una difesa comune a tutela dell’Italia e dell’Europa

4 nov 2025

Mattarella ha voluto mettere in evidenza l'importanza dell'operato delle forze armate lungo i confini che affacciano sul Mediterraneo che, con la loro azione, permettono di gestire le situazioni di contrasto e le fragili tregue esistenti in questi territori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

