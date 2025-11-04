Mattarella | rischi allargamenti guerre

9.43 "Nuovi conflitti si sono affacciati in Europa e nel Mediterraneo,interpellando la cornice di sicurezza costruita nel dopoguerra e le istituzioni poste a suo presidio". Così Mattarella scrive al ministro della Difesa, Crosetto, per la Giornata delle Forze Armate,4 novembre. "Il pericolo di allargamento" del conflitto Kiev-Mosca "impone un adattamento dello strumento militare", per una "comune difesa" Ue con Nato. Il 4 novembre è "coronamento dell'unità d'Italia, libera,indipendente,in pace". Mattarella depone corona al Milite Ignoto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it